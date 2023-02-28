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Haberler Yaşam MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 1. derece deprem bölgesi ilçeler
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:38

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası 2023 ile 485 noktada aktif fay hatları işaretlendi. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından deprem riski olan iller ve ilçeler Türkiye deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Diri fay hattı haritası sorgulama işlemleri hız kazanırken özellikle 1. Derece deprem bölgesi olan iller üzerinde araştırmalar yoğunlaştı. İstanbul, Ankara, İzmir riskli ilçeler başta olmak üzere tüm Türkiye'de risk sorgulamaları başladı. Peki, MTA yenilenmiş diri fay haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir'de depremde riskli ilçeler hangileri? İşte, tüm merak edilenler…

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

Diri fay haritası sorgulama ekranı yayında! 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan ve 44 binden fazla can kaybına neden olan asrın felaketi ardından tüm Türkiye'de araştırmalar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir deprem riski olan ilçeler başta olmak üzere illerde zemin ve bina kontrolü yapılıyor. MTA Diri fay hattı haritası ile 1. Derece deprem bölgesi olan iller ve ilçeler en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Büyük fay zonlarının yanı sıra aktif fay olarak adlandırılan 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktalar 45 ilde kendini gösteriyor. İşte, Türkiye deprem risk haritası ile yenilenmiş diri fay hatları listesi…

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.

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MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

İşte, o iller!

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

MTA DİRİ FAY HARİTASI GÖRÜNTÜLE! 2023 Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 1. derece deprem bölgesi ilçeler

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

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