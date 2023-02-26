MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Deprem riski olan iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de aktif fay hatları araştırılmaya başladı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan diri fay haritası Türkiye için 485 nokta belirledi. Bu noktalar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip olması sebebiyle riskli durumda. Yüzyılın felaketi ardından vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Diri fay hattı haritası sorgulama işlemleri hız kazandı. 2023 deprem risk haritası üzerinde kırmızı noktalar ilçe ilçe araştırılıyor. İşte, yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası…