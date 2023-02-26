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Haberler Yaşam MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:53

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Deprem riski olan iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de aktif fay hatları araştırılmaya başladı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan diri fay haritası Türkiye için 485 nokta belirledi. Bu noktalar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip olması sebebiyle riskli durumda. Yüzyılın felaketi ardından vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Diri fay hattı haritası sorgulama işlemleri hız kazandı. 2023 deprem risk haritası üzerinde kırmızı noktalar ilçe ilçe araştırılıyor. İşte, yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası…

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

Diri fay haritası MTA ile araştırılıyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremi ardından yenilenen aktif fay hatları haritası evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt veriyor. Yüzyılın felaketi ardından deprem riski taşıyan iller ve ilçeler harekete geçti. Zemin etüdü, bina sağlamlık testi gibi kavramlar gündemdeki yerini aldı. Diri fay hattı sorgulama işlemleri hız kazandı. Türkiye deprem risk haritası üzerinde deprem bölgeleri belirlenirken 45 ilde diri fay hatları tespit edildi. İşte, detaylar…

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

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MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ! Türkiye diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski olan iller

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

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