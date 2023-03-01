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Haberler Yaşam MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!
Giriş Tarihi: 01.03.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 22:49

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası merak ediliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaşarak deprem sonrası fay hatlarını kamuya sundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 metrelik hareket yaşanırken, ülkemizin önemli bir bölümünde büyük deprem tehlikesi bulunuyor. 45 il direkt olarak diri fay hattı üzerinde yer alıyor. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

MTA diri fay hattı haritası 2023 üzerinden yaşanan deprem sonrası fayların kırılması ve hareketliliği Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar da evimin altından diri fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulama ekranı

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.

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MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

İşte, o iller!

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA,

TOKAT

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