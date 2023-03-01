MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası: Fay hattı sorgulama ile Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu öğren!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası merak ediliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaşarak deprem sonrası fay hatlarını kamuya sundu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 metrelik hareket yaşanırken, ülkemizin önemli bir bölümünde büyük deprem tehlikesi bulunuyor. 45 il direkt olarak diri fay hattı üzerinde yer alıyor. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…