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Muadil ilaç otizmli Zeynep'i bu hale getirdi! Meğer eczacı tezgahın arkasında...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
12:27
Muadil ilaç otizmli Zeynep'i bu hale getirdi! Meğer eczacı tezgahın arkasında...
45 yaşındaki Necdet Taş, otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçi'ni soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Daha sonra da doktorun yazdığı ilacı almak için eczaneye gitti. Ancak eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki yarattı. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü. Baba Taş ise soluğu mahkemede aldı. İşte haberin detayları…