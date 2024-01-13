Muadil ilaç otizmli Zeynep’i bu hale getirdi! Meğer eczacı tezgahın arkasında...

48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu.