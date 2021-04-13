Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

Bu sözlere karşılık Gülhan Hanım'ın cevabı ise hiç beklenmedik şekilde gerçekleşti. Gülhan Hanım, "Yalan. Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu (Muammer Bey) beni gönderdikten sonra rahat bir şekilde dinlersiniz." İfadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi.