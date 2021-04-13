HaberlerYaşamMuammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti
Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:05Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 08:29
Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti
Son dakika haberi: atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yine ilginç olaylar yaşandı. Yufkacı Muammer ve eltiler olayından sonra Muammer ve Gülhan'ın yaşadıkları programa damga vurdu. Gözyaşlarına boğulan Muammer, "Karımdan dayak yemekten bıktım" diye isyan etmişti. Muammer bu kez kameralar önünde şiddete uğradı! işte ayrıntılar