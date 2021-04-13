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Haberler Yaşam Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti
Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 08:29

'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! canlı yayınında yardım istemişti

haberi: 'nin reyting rekortmeni programı 'da yine ilginç olaylar yaşandı. ve olayından sonra ve Gülhan'ın yaşadıkları programa damga vurdu. Gözyaşlarına boğulan Muammer, "Karımdan dayak yemekten bıktım" diye isyan etmişti. Muammer bu kez kameralar önünde şiddete uğradı! işte ayrıntılar

Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

'a Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları içinde kaldı.

Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

"Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım"

Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede Bey, gözyaşları içinde, "Esra hanım, ben özür dilerim yaptıklarım için. Onu da affediyorum." Sözlerine yer vererek stüdyoyu sessizliğe boğdu.

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Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

Bu sözlere karşılık Gülhan Hanım'ın cevabı ise hiç beklenmedik şekilde gerçekleşti. Gülhan Hanım, "Yalan. Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu ( Bey) beni gönderdikten sonra rahat bir şekilde dinlersiniz." İfadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

Bey'in stüdyoya gelme nedenini "Sırf çocuklarını görsün diye buraya geldim" belirtmesi üzerine Muammer Beye, "Gülhan Hanım zaten evden kaçtı. Bu evlilik bitecektir. Bu da sizin hayrınıza olur." İfadelerini kullandı.

Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında yardım istemişti

Beyden boşanmak isteyen, Gülhan Hanım'ın duyarsız tavırları ise ekran başındaki seyirciyi resmen çılgına çevirdi.

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