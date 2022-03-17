Berat Kandili bugün idrak edilirken Kandil mesajları ve sözleri de sabah saatleriyle gündeme taşındı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu kandilde önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu noktada bolca ibadet edilen günde sevdikleriyle günün manevi huzurunu, anlam ve önemini paylaşmak isteyenler "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri" ile hayırlı kandiller dileklerini iletiyor. Sizler için sabah.com.tr olarak en güzel metin ve görselleri bir araya derledik. İşte 17 Mart 2022 Berat Kandili mesajları ve en güzel Kandil mesajı görselleri...