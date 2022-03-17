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Haberler Yaşam BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!
Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:18

BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Berat Kandili bugün idrak edilirken Kandil mesajları ve sözleri de sabah saatleriyle gündeme taşındı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu kandilde önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu noktada bolca ibadet edilen günde sevdikleriyle günün manevi huzurunu, anlam ve önemini paylaşmak isteyenler "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri" ile hayırlı kandiller dileklerini iletiyor. Sizler için sabah.com.tr olarak en güzel metin ve görselleri bir araya derledik. İşte 17 Mart 2022 Berat Kandili mesajları ve en güzel Kandil mesajı görselleri...

BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Berat Kandili'nin idrak edileceği bu kutsal günde Hayırlı Kandiller dilemek isteyen vatandaşlar "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri" arayışına çıktı. Bugünü ibadetle geçirmenin yanı sıra kişiler çeşitli mecralardan paylaşacakları Kandil mesajı ile sevdikleriyle günün anlam ve önemini paylaşmak istiyor. Bilindiği üzere bugünün faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Günün anlam ve önemini yansıtan görsel ve mtinleri sizler için derledik. İşte En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve Kandil mesajı sözleri...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI – SÖZLERİ 2022

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız. Öte yandan kişiler bugünün İslamiyet açısından anlam ve önemini, manevi huzurunu paylaşmak amacıyla Berat Kandili Mesajları arayışına çıktı.

İşte o görsel ve metinler...

BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Müslümanlar yeni bir yılda yeni bir Berat Kandili'ne erişiyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kandilde yapılacak ibadetlerin yanı sıra Berat Kandili mesajları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu gece, Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Sevdiklerinden uzak olanlar, onların bu mübarek gününü tebrik etmek için resimli Berat kandil mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı.

KANDİL MESAJLARI 17 MART 2022

Berat Kandili Mesajları 1 - Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

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BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Berat Kandili Mesajları 2 - Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Berat Kandili Mesajları 3 - Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

BERAT KANDİLİ 2022 Mesajları - Eşe Dosta Akrabaya Kandil Kutlama Sözleri! Berat Kandili Mesajları ve dualı Kandil Mesajı Seçenekleri!

Berat Kandili Mesajları 4 - Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

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