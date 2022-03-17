Berat Kandili'nin idrak edileceği bu kutsal günde Hayırlı Kandiller dilemek isteyen vatandaşlar "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri" arayışına çıktı. Bugünü ibadetle geçirmenin yanı sıra kişiler çeşitli mecralardan paylaşacakları Kandil mesajı ile sevdikleriyle günün anlam ve önemini paylaşmak istiyor. Bilindiği üzere bugünün faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Günün anlam ve önemini yansıtan görsel ve mtinleri sizler için derledik. İşte En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2022 Berat Kandili mesajları ve Kandil mesajı sözleri...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI – SÖZLERİ 2022

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız. Öte yandan kişiler bugünün İslamiyet açısından anlam ve önemini, manevi huzurunu paylaşmak amacıyla Berat Kandili Mesajları arayışına çıktı.

İşte o görsel ve metinler...