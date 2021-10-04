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Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 08:57

Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!

Türkiye'de bir ilki başardı... Tropik Afrika bitkisinden bir kökte 50 adet ürün çıkıyor! Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımı aromaya sahip olan meyve, üreticisi zengin ediyor! İşte ayrıntılar...

Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!
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Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!

Elazığ merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan 47 haneli Obuz Köyü'nde ikamet eden 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı (36), kendilerine ait bahçesine İpek Yolu uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden ücretsiz bir şekilde aldığı tropik Afrika meyvesi olan 'Kivano'yu ekti.

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Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!

Türkiye'de sadece Alanya bölgesinde yetiştirilen ve sadece online satışla adet şeklinde satışa sunulan Kivanonun yaklaşık 6 ay sonra hasadına başlayan genç girişimci Tanyıldızı, her bir kökten yaklaşık 50 adet ürün elde etti.

Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!

Afrika kavunu ya da boynuzlu kavun olarak da isimlendirilen meyvenin, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliyor.

Mucize bitki! Üreticisini zengin ediyor... Bir kökten 50 adet ürün çıkıyor!

Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımlı bir tada sahip olan Kivano, farklı bir tat sunuyor.

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