Müge Anlı bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, belli mi?

Müge Anlı bugün var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Şubat Salı ATV yayın akışı içerisinde yer almadı. Bu noktada programın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Türkiye'nin gündemini belirleyen programı yayın akışında göremeyen izleyiciler, ''Müge Anlı bugün var mı yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. ATV yayın akışı Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi nedeniyle değiştirildi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı...