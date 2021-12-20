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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle - tamamı kesintisiz!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:24

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle - tamamı kesintisiz!

ATV ekranlarının iddialı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün 10:00'da izleyiciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı programlarının en sevileni, ATV canlı yayın ekranı üzerinden kesintisiz olarak izlenebiliyor. Aşağıda yer alan Müge Anlı canlı izle linki üzerinden bugünkü son bölümü full ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle ekranı, her bölümünde farklı bir bilinmezin aydınlatıldığı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her gün milyonlarca eve konuk olan, reytinglerde rekor üstüne rekor kıran program bugün haftanın ilk yayınıyla ekrana geliyor. ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Müge Anlı'nın şuanda yayınlanan yeni bölümünü internetten canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 20 Aralık 2021 Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü sürprizi... Müge Anlı'ya, ekibinden anlamlı hediye. Manavgat'a 5 bin fidan bağışı yapıldı. 18 yaşındaki Meliha Özsu cinayeti, baba ve sevgiliye adli kontrol şartı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile emniyetin Yasin Bey ve Şeyho'yu ifade almaya götürdüğü hatırlatılırken Yasin Bey insanın evladını öldüremeyeceğini, kızının kanının yerde kalmamasını, Şeyho'yu da köye geldiğinde tanıdığını söyledi. Eyüp asayiş büro amirliğine götürülen şahısların ifadesi alındıktan sonra Yasin Bey kameralara Leyla Güler'in 6 senelik kartlarının, eniştesinin, kızının araştırılmasını istedi. Yasin Bey ve Şeyho'nun SEGBİS sistemi ile Adana hakiminin karşısına çıktı, yurtdışı yasağı aldılar ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Yasin Bey, bunları başına Fahrettin Bey'in gönderdiğini, onu istemediğini bildiğini, savcılıkta ifadede umursamadığını, hata edip anlatmadığını söyledi. Yasin Bey, Mine Hanım ve Mehmet Bey'in de araştırıldığını, onların da bir payı olduğunu iddia etti. Metin Bey, Yasin Bey'in yalan söylediğini, maskeli biri olsaydı kendisini arayabilecek olduğunu, "Metin, senin kardeşin benim yanıma birilerini yollamış" diyeceğini, bu işin içinde Yasin Bey'in olduğuna adı gibi emin olduğunu vurguladı. 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. 14 yaşındaki İlknur bulundu. Müge Anlı, İlknur'un Bursa Harmancık ilçesine bağlı devriye görevlilerin kız tarafından fark edildiğini, teslim edildiğini aktardı.

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