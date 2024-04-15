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Haberler Yaşam Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:12

Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Nebioğlu, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı yakında tüm Türkiye o ismi öğrenecek. Annemi bulmak için de Müge Anlı'dan yardım istiyorum" dedi. Büyük ses getiren röportaj sonrası Müge Anlı'dan, Duygu Nebioğlu'na cevap geldi…

Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

Sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, usta sanatçı hakkında babalık davası açmış ve yapılan DNA testi sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu anlaşılmıştı. Duygu Nebioğlu, yaşadıklarıyla ilgili Günaydın'a açıklamalar yaptı.

Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

Son röportajında annesinden de bahseden Nebioğlu, "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk.

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Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

"MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTİYORUM"
Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum.

Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden.

Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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