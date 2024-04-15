Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!

"MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTİYORUM"

Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum.