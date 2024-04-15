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Müge Anlı cevap yolladı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yardım istemişti!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
17:12
Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Nebioğlu, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı yakında tüm Türkiye o ismi öğrenecek. Annemi bulmak için de Müge Anlı'dan yardım istiyorum" dedi. Büyük ses getiren röportaj sonrası Müge Anlı'dan, Duygu Nebioğlu'na cevap geldi…