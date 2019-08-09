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  • Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!

ile yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana ilk yayınlandığı andan itibaren oldukça yoğun ilgi görüyor. Şu an Müge Anlı ile Güven Bana programının son bölümü yayınlanmış olsa da her yeni bölüm reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki son bölümde geceye damga vuran yarışmacılar vardı. Özellikle 55 bin TL ödülde butona basan yarışmacı rakibine güven vererek kendine inanmasını sağladı ancak onu yarı yolda bırakarak parayı alıp çekildi. Sosyal medyada çok konuşulan yarışmacı yarışmanın formatını bir kez daha sorgulatırken bu duruma rakibi dahil stüdyodakiler de tepki gösterdi. ile programı her Perşembe günü ekranlarında olacak..

Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 00:11
Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!

ekranlarının en sevilen yeni yarışma programlarından ile yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça seviliyor. Her hafta Perşembe günü yayınlanan program için seyirci adeta televizyon karşısına geçiyor.

Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!

Renkli yarışmacılar ile soruların zorluk ya da kolaylık seviyesi kişileri ekrana bağlarken hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Çarpıcı soruların ve yanıtların olması hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandırıyor. Her hafta merakla beklenen ile yarışma programı zirvedeki yerini de başarıyla koruyor.

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Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!
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Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!
Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!
Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!
Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!
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