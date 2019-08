Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı son bölümü ile gündeme bomba gibi oturdu! Güven Bana’nın o yarışmacısı çok konuşuldu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana ilk yayınlandığı andan itibaren oldukça yoğun ilgi görüyor. Şu an Müge Anlı ile Güven Bana programının son bölümü yayınlanmış olsa da her yeni bölüm reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki son bölümde geceye damga vuran yarışmacılar vardı. Özellikle 55 bin TL ödülde butona basan yarışmacı rakibine güven vererek kendine inanmasını sağladı ancak onu yarı yolda bırakarak parayı alıp çekildi. Sosyal medyada çok konuşulan yarışmacı yarışmanın formatını bir kez daha sorgulatırken bu duruma rakibi dahil stüdyodakiler de tepki gösterdi. Müge Anlı ile Güven Bana programı her Perşembe günü ATV ekranlarında olacak..