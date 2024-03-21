Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün de milyonları ekrana topladı. Sevim Yıldırım cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı... Her şey bundan 4 yıl önce başladı. Ankara Çankırı'ya bağlı Çatalelma köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım 1 Aralık 2020'de sırra kadem bastı.