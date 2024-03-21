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Haberler Yaşam Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:29

Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Müge Anlı'da gündem olan Sevim Yıldırım cinayetinde ilginç gelişmeler yaşandı. 4 yıl önce ölü bulunan kadının hem katiline hem de paralarına ulaşılamadı. İddiaların odağındaki oğlu Ergün ve komşusu Necati hakkında ise çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Yayına telefonla bağlanan bir kişinin açıklamaları herkesi şaşırttı: Ergün Bey güzel içki içiyor. Necati Bey iki bardak 3 bardaktan sonra paraları savurmaya başlıyor. Oryantalin ayakkabısından da alkol içmişliği de vardır...

Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün de milyonları ekrana topladı. Sevim Yıldırım cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı... Her şey bundan 4 yıl önce başladı. Ankara Çankırı'ya bağlı Çatalelma köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım 1 Aralık 2020'de sırra kadem bastı.

Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

22 gün sonra ise 3 km uzaklıkta cesedine rastlandı. Yaşlı kadının kızları sır olayı aydınlatmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Satı ve Nurgül Hanım, annelerinin cinayete kurban gittiğini anlattı. İddiaların odağında ise Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün vardı.

Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Yaşlı kadının ölü bulunduğu gün yüzünde darp izleri ve ayağında terlik olması cinayet şüphesini daha da artırdı.

Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!

Sevim Yıldırım'ın kızları, kardeşleri Ergün'ün borcu olduğunu ve annelerinin sakladığı paraların ortada olmadığını anlattı. 120 bin lira borcu olduğunu belirten adam ise parayı pavyonda yediğini söyledi.

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