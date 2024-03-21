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Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:29
Müge Anlı tiksinerek dinledi: Oryantalin ayakkabısından alkol içti!
Müge Anlı'da gündem olan Sevim Yıldırım cinayetinde ilginç gelişmeler yaşandı. 4 yıl önce ölü bulunan kadının hem katiline hem de paralarına ulaşılamadı. İddiaların odağındaki oğlu Ergün ve komşusu Necati hakkında ise çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Yayına telefonla bağlanan bir kişinin açıklamaları herkesi şaşırttı: Ergün Bey güzel içki içiyor. Necati Bey iki bardak 3 bardaktan sonra paraları savurmaya başlıyor. Oryantalin ayakkabısından da alkol içmişliği de vardır...