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Haberler Yaşam Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:17

Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

Müge Anlı küle dönen Gündoğmuş'a gitti. Müge Anlı'nın Instagram'da paylaştığı görüntüler yürekleri deldi: Kıyamam size!

Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

Müge Anlı örnek bir davranışa imza attı. Milyonlardan bir kez daha alkış aldı…

Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

Türkiye, yangınları kontrol altına almak için milli mücadele başlattı. 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı. En büyük hasarı ise Antalya aldı.

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Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

MÜGE ANLI YANGIN BÖLGESİNDE

Başarılı gazeteci Müge Anlı ise tatili bıraktı. Dün soluğu Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aldı.

Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Anlı, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Müge Anlı yangın bölgesinde: Bu görüntüler herkesi duygulandırdı!

PAYLAŞIMLARI YÜREK DELDİ

Bölgede oturan vatandaşlara mobil aşevi desteği de sağlayan Atv'nin sevilen sunucusu Anlı, paylaşımlarının altına ise şu notu yazdı:

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