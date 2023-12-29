Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Karaman'ın Kılbasan köyünde yaşayan Mevlüt Ozan, 20 Nisan 2012'de kayıplara karıştı. 5 çocuk annesi Ayşe Atlar o dönem oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Ekiplerin günler süren arama çalışmalarına rağmen Mevlüt Ozan'ın izine rastlanılmadı. Anne Ayşe Atlar ise alkol bağımlılığı nedeniyle hem kendisinin hem de kızlarının şiddet görmesinden dolayı evden ayrıldı. Evlatlarıyla birlikte İzmir'de yaşamaya başladı.