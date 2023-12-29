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Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:20
Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!
Türkiye, yine Müge Anlı ile Tatlı Sert'i konuştu. Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinden şüphelendiğini söyleyen Ayşe Atlar, "Oğlumu babası öldürmüş olabilir" diye konuştu. Canlı yayında gelen o itiraf ise kan dondurdu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!