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Haberler Yaşam Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:20

Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Türkiye, yine Müge Anlı ile Tatlı Sert'i konuştu. Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinden şüphelendiğini söyleyen Ayşe Atlar, "Oğlumu babası öldürmüş olabilir" diye konuştu. Canlı yayında gelen o itiraf ise kan dondurdu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Karaman'ın Kılbasan köyünde yaşayan Mevlüt Ozan, 20 Nisan 2012'de kayıplara karıştı. 5 çocuk annesi Ayşe Atlar o dönem oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Ekiplerin günler süren arama çalışmalarına rağmen Mevlüt Ozan'ın izine rastlanılmadı. Anne Ayşe Atlar ise alkol bağımlılığı nedeniyle hem kendisinin hem de kızlarının şiddet görmesinden dolayı evden ayrıldı. Evlatlarıyla birlikte İzmir'de yaşamaya başladı.

Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

CANLI YAYINDA ŞOK SÖZLERİ: BABASI ÖLDÜRDÜ!

Yıllardır evlat hasreti çeken anne Ayşe Atlar, oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ın bulunması için atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

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Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Canlı yayındaki iddialar milyonları şoka uğrattı! Öyle ki anne Ayşe Atlar, oğlunu babası tarafından öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

"HER YER KAN İÇERİSİNDEYDİ!"

Mehmet Atlar'ın oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı çalıştığı çiftlikte tüfekle vurduğu söylenirken, çiftin diğer çocukları "Her yer kan içerisindeydi. Babamız her yeri temizledi" ifadesini kullandı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen baba Mehmet Atlar'ın, yıllar önce oğlu Mevlüt'ü yaraladığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!

Oğluna bir şey yapmadığını söyleyen Mehmet Atlar, Mevlüt'ün 10 yıl önce Japonya'ya kaçtığını polisten duyduğunu anlattı. Canlı yayına katılan Mehmet Atlar'ın yeğeni Ziynet Atlar ise canlı yayında şoke eden açıklamalar yaptı. Mehmet Atlar'ın define kazdığını ve kayıp Mevlüt'ün bu kazılan çukurların birine gömdüğünü açıkladı!

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