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Müge Anlı’daki Gamze Bebek zengin bir aileye mi satıldı? Eltiler birbirini yasak aşk ile suçladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:00
Müge Anlı’daki Gamze Bebek zengin bir aileye mi satıldı? Eltiler birbirini yasak aşk ile suçladı!
Müge Anlı'daki kayıp Gamze Bebek olayında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Eltiler birbirini yasak aşk ile suçladı. Yayına telefonla bağlanan bir kadın ise Mecit ile Gülbani'nin plan yapıp çocuğu Adapazarı'ndaki zengin bir aileye sattıklarını anlattı. Bu sözleri duyan Gülbani canlı yayında çıldırdı