Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:24

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

İstanbul Şişli'de 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin, iddiaya göre dışarıda kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde evine geldi. Yalnız yaşayan Aksin, yardım için arkadaşlarını eve çağırdı. Aksin, yardıma gelen arkadaşlarının yanında saatler sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphe üzerine Aksin'in iki arkadaşını gözaltına aldı. Aksin'in kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak.

Yunus Emre KAVAK
Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

Sır olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta yaşandı… İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mühendis Fatih Aksin, henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına dışarıda darbe aldı.

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

Kanlar içerisinde eve gelen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. İddiaya göre, evine gelen arkadaşları, Aksin'in kafasında darbe ve kanlar olduğunu gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

Mühendis Fatih Aksin kafasına aldığı darbe sonucu evinde kanlar içinde hayatını kaybetti Aksin, saatler sonra evde hareketsiz kaldı.

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

Durumu fark eden arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

ARKADAŞLARI DARP EDİLDİ DEDİ AMA…
Yardıma gelen iki arkadaşın polis ekiplerine verdiği bilgide, "Arkadaşımız dışarıda darp edildi, eve geldiğimizde kafasında darp izleri ve kan vardı. Daha sonra hayatını kaybetti" dedikleri öğrenildi.

SON DAKİKA