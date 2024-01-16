Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

Sır olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta yaşandı… İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mühendis Fatih Aksin, henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına dışarıda darbe aldı.