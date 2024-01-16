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Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:24
Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!
İstanbul Şişli'de 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin, iddiaya göre dışarıda kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde evine geldi. Yalnız yaşayan Aksin, yardım için arkadaşlarını eve çağırdı. Aksin, yardıma gelen arkadaşlarının yanında saatler sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphe üzerine Aksin'in iki arkadaşını gözaltına aldı. Aksin'in kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak.