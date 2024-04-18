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Muhtarlık sevinci kursağında kaldı! Böylesi görülmedi: “Türkiye’de bir ilk” diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
11:03
Muhtarlık sevinci kursağında kaldı! Böylesi görülmedi: “Türkiye’de bir ilk” diyerek açıkladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı. Seçimi kazanan adayın muhtarlığının düşürülmesine karar verildi.