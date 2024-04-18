Muhtarlık sevinci kursağında kaldı! Böylesi görülmedi: “Türkiye’de bir ilk” diyerek açıkladı

Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu.