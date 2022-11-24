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Haberler Yaşam Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:40

Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?

Alışveriş severlerin merakla beklediği muhteşem şahane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Birçok marka bu tarihte yaptığı dev indirimlerle müşterilerine kendi bünyesine bağlıyor. Dünya çapında kabul edilen indirim gününe saatler kala "Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı markalar bu indirimi Kasım ayında farklı tarihlerde uygulayabiliyor. Peki, Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? İşte o tarih ve detaylar.

Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?

Muhteşem, Şahane Cuma indirimleri için gözler dev markalara çevrildi. Ülkemizde farklı isimlerle de bilinen bu indirim günüyle ilgili olarak "Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tarihte her yıl mağaza ve internet üzerinden yüksek oranlı indirimler yapılıyor ve ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilmek için binlerce kişi adeta yarışa giriyor. Peki, Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? İşte detaylar.

Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?

2022 EFSANE CUMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cuma indirimleri olarak bilinen Efsane Cuma, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Birçok mağaza ve marka, bu günde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkaracak.

Bazı mağazalar ve platformlarda indirimler birkaç gün sürebiliyor.

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Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?

EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? 2022 Efsane Muhteşem Cuma indirimleri hangi markalarda var, ne zaman?

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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