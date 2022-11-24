Alışveriş severlerin merakla beklediği muhteşem şahane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Birçok marka bu tarihte yaptığı dev indirimlerle müşterilerine kendi bünyesine bağlıyor. Dünya çapında kabul edilen indirim gününe saatler kala "Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı markalar bu indirimi Kasım ayında farklı tarihlerde uygulayabiliyor. Peki, Muhteşem Şahane Cuma ne zaman, yarın mı, indirimler saat kaçta başlayacak? İşte o tarih ve detaylar.