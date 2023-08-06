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Giriş Tarihi: 06.08.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 09:20

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündeminden silinmedi...

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer ediniyor. Genç kız, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Türkiye'yi ayağı kaldıran korkunç cinayet, son olarak oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Garipoğlu ailesinden Sakine Garipoğlu ile çıkan fotoğrafları sonucu yeniden gündem olmasına neden oldu. Peki, Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? İşte Münevver Karabulut cinayetinin ayrıntıları ve soruşturma sürecinde Cem Garipoğlu ve ailesiyle ilgili detaylar.