Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündeminden silinmedi...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 09:20

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündeminden silinmedi...

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer ediniyor. Genç kız, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Türkiye'yi ayağı kaldıran korkunç cinayet, son olarak oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Garipoğlu ailesinden Sakine Garipoğlu ile çıkan fotoğrafları sonucu yeniden gündem olmasına neden oldu. Peki, Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? İşte Münevver Karabulut cinayetinin ayrıntıları ve soruşturma sürecinde Cem Garipoğlu ve ailesiyle ilgili detaylar.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’nin gündeminden silinmedi...

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından kan donduran bir şekilde katledildi. Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim oldu ancak cezasını çektiği cezaevinde intihar etti. Cinayetin üzerinden yıllar geçti ancak Türkiye'nin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada halen konuşuluyor. Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl olmuştu? İşte Münevver Karabulut cinayeti dosyasının ayrıntıları…

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’nin gündeminden silinmedi...

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’nin gündeminden silinmedi...

17 yaşındaki Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’nin gündeminden silinmedi...

Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve infiale sebep oluşmuştu.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl ve ne zaman oldu? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti! Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’nin gündeminden silinmedi...

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA