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Muş’ta korkunç olay: 14 yaşındaki iki kız çocuğu ipe asılı halde bulundu!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:03
Muş’ta korkunç olay: 14 yaşındaki iki kız çocuğu ipe asılı halde bulundu!
Muş'ta 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T. isimli iki kız çocuğundan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri P.A.'nın babası Cemal A.'ya ait metruk eve girdiğinde ise korkunç manzarayla yüzleşti. Cansız bedenleri ipe asılı halde bulunan kız çocuklarının ölümüyle ilgili araştırma sürüyor.