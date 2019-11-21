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'ta sonbahar güzelliği

'ta kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan Murat Nehri ve Mercimek Kale Barajı, güz mevsiminde adeta büyülüyor. Uzun ve geniş Muş Ovası'nda kıvrıla kıvrıla akan Murat Nehri sonbaharın en güzel renklerini oluşturuyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:27
Muş'ta sonbahar güzelliği
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Muş'ta sonbahar güzelliği
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Muş'ta sonbahar güzelliği
Muş'ta sonbahar güzelliği
Muş'ta sonbahar güzelliği
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