Muş'ta sonbahar güzelliği
Muş'ta kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan Murat Nehri ve Mercimek Kale Barajı, güz mevsiminde adeta büyülüyor. Uzun ve geniş Muş Ovası'nda kıvrıla kıvrıla akan Murat Nehri sonbaharın en güzel renklerini oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2019
16:27
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