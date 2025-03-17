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Haberler Yaşam CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:46

CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101 aktüel 20 Mart kataloğu ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 15-21 Mart tarihlerinde mağazalarda yerini alan A101 indirimleri, temel gıda, temizlik, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde büyük fırsatlar yaratıyor. Toz ve sıvı deterjan, yumuşatıcı, bulaşık deterjanı, çay, kaşar peynir yoğurt müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Elektrikli bisiklet, benzinli moped, televizyon, termosifon, midi fırın, kalın maşa, koltuk ve halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici mop perşembe günü satışta olacak. İşte 20 Mart A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101'in 20 Mart Perşembe günü başlayacak kampanyalarıyla büyük indirim fırsatları müşterileri bekliyor. 15-21 Mart tarihleri arasında avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, raflarda yerini aldı. Gıda ve temizlik ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan A101'de; tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt ve süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, katlanabilir masa, yer sofrası, fırın ve çeşitli temizlik malzemeleri öne çıkan ürünler arasında. İşte, A101 20 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

20 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 65,990 TL

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CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

20 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Philips 55 İnç 4K UHD LED Smart TV 26.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.999 TL

Hı-Level 40 İnç FHD Smart TV 7.399 TL

Gaming Klavye 399 TL

Gaming Mouse 279 TL

CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

20 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Kurutma Makinesi 14.999 TL

Termosifon 65 L 6.799 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

20 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Midi Fırın 1.899 TL

Çelik Kettle 459 TL

Çay Makinesi 799 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL