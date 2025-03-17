Haberler
Yaşam
CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
13:46
CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...
A101 aktüel 20 Mart kataloğu ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 15-21 Mart tarihlerinde mağazalarda yerini alan A101 indirimleri, temel gıda, temizlik, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde büyük fırsatlar yaratıyor. Toz ve sıvı deterjan, yumuşatıcı, bulaşık deterjanı, çay, kaşar peynir yoğurt müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Elektrikli bisiklet, benzinli moped, televizyon, termosifon, midi fırın, kalın maşa, koltuk ve halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici mop perşembe günü satışta olacak. İşte 20 Mart A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...