CAZİP FIRSATLAR! A101 aktüel 20 Mart kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı mop, fırın, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101'in 20 Mart Perşembe günü başlayacak kampanyalarıyla büyük indirim fırsatları müşterileri bekliyor. 15-21 Mart tarihleri arasında avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, raflarda yerini aldı. Gıda ve temizlik ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan A101'de; tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt ve süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, katlanabilir masa, yer sofrası, fırın ve çeşitli temizlik malzemeleri öne çıkan ürünler arasında. İşte, A101 20 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.