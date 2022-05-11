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Haberler Yaşam Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:52

Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

Müzik yasağı genelgesi son dakika güncellendi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kararla gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapmak yasaklanmıştı. Son dönemde azalan vaka sayıları ile hafifletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında müzik maddesi de güncellendi. Bu noktada müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaçta bitiyor? Soruları yanıt aramaya başladı. Peki, müzik yasağı uzatıldı mı, saat kaçta bitiyor? Müzik yasağı kalktı mı? İşte müzik yasağı genelgesi 2022 hakkında merak edilenler…

Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

Müzik yasağı kalktı mı sorusu dün akşam gelen son dakika haberinin ardından yanıt aramaya başladı. Son dönemde hafifletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında müzik yasağı genelgesi de İçişleri Bakanlığı tarafından güncellendi. Pandemiyle birlikte gelen gece 00.00'dan sonra müzik yayını yasağı değiştirildi. Peki, müzik yasağı uzatıldı mı, cezası ne kadar? Müzik yasağı saat kaçta bitiyor ve başlıyor? İşte 2022 müzik yasağı genelgesi son dakika değişikliği…

Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Yaklaşık iki yıl önce başlayan koronavirüs salgını kapsamında çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerden biri de gece gelen müzik yasağıydı. Salgında mesafe kuralına dikkat etmek amacıyla getirilen bu yasakta değişikliğe gidildi.

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Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

Son dönemde maske yasağının toplu taşıma ve hastaneler haricinde kaldırılması pandemi şartlarının hafiflediğinin en büyük göstergesi oldu. Bu noktada İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir müzik yasağı genelgesi yayımlandı.

Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

MÜZİK YASAĞI UZATILDI MI?

Yayımlanan genelge ışığında;

Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği,

Müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaça kadar uzatıldı? İçişleri Bakanlığı müzik yayın yasağı genelgesi değişti!

Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı,

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