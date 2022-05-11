Müzik yasağı genelgesi son dakika güncellendi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kararla gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapmak yasaklanmıştı. Son dönemde azalan vaka sayıları ile hafifletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında müzik maddesi de güncellendi. Bu noktada müzik yasağı kalktı mı, uzatıldı mı, saat kaçta bitiyor? Soruları yanıt aramaya başladı. Peki, müzik yasağı uzatıldı mı, saat kaçta bitiyor? Müzik yasağı kalktı mı? İşte müzik yasağı genelgesi 2022 hakkında merak edilenler…