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Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
15:22
Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"
11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Megakent için sık sık uyarılarda bulunan isimlerden biri olan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. ''İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır'' şeklinde konuşan Görür, olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi. İşte Naci Görür'ün büyük İstanbul depremi açıklaması...