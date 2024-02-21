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Haberler Yaşam Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:22

Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"

11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Megakent için sık sık uyarılarda bulunan isimlerden biri olan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. ''İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır'' şeklinde konuşan Görür, olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi. İşte Naci Görür'ün büyük İstanbul depremi açıklaması...

Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Kesinlikle 7’den büyük olacak

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Megakentte şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, ''İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır'' diyerek sismik bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti. İşte, Naci Görür'ün o açıklaması…

Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Kesinlikle 7’den büyük olacak

Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle deprem gerçeği Türkiye'nin gündeminde geniş yer buluyor.

Uzmanlar, yıllardır özellikle İstanbul için uyarılarda bulunuyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuya ilişkin açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Naci Görür, Sarıyer'de bir üniversitede 'İstanbul ve Deprem' programına katıldı. Burada sunum yapan Görür, İstanbul'da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi.

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Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Kesinlikle 7’den büyük olacak

MARMARA BÖLGESİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, sunumunda Marmara'nın batı bölgesini işaret etti.

1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999'da ise Gölcük'te deprem olduğunu belirtti.

Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Kesinlikle 7’den büyük olacak

"BURASI KIRILMAK MECBURİYETİNDEDİR, KIRILMADAN KALAMAZ"

Marmara Bölgesi'nde sismik bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar.

Bu Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir.

Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: Kesinlikle 7’den büyük olacak

"İSTANBUL'DA KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR"

Nitekim 1939'dan 2023'e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor.

Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var, Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır."

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