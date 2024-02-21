Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! O bölgeyi işaret etti: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"

"İSTANBUL'DA KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR"

Nitekim 1939'dan 2023'e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor.

Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var, Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır."