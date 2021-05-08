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Haberler Yaşam Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı
Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 19:20

ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödeme tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Bu noktada "Mayıs ayına ait , yattı mı?" soruları yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylelikle , ne zaman yatacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. İşte o tarihler…

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

yatırılmaya devam ederken ödemelerin yapılacağı tarih milyonların gündemine geliyor. Salgın sürecinde devlet tarafından verilen ödenek yardımı ihtiyaç sahiplerini sevindirirken vatandaşlar ödeneğin hangi tarihte ne zaman yatacağını sorguluyor. Bakan Bilgin tarafından, 2021 Nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği ödemelerinin yapılacağı tarih resmen paylaşıldı. Bilindiği üzere bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Bu kapsamda; , ne zaman yatacak? 2021 Mayıs ayı Nakdi ücret desteği () ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Corona virüsü salgını sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyururken sorusu yanıt buldu.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

henüz yatmadı. Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nisan ayı nakdi ücret destek ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.

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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Nakdi ücret desteğinin süresi Mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Böylelikle yeniden uzatılmadığı takdirde Mayıs ayında sona ereceği ön görülüyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ücret desteği verilecek.

Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, "30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz" dedi.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan açıkladı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2021

Nisan ayına ait ödemeleri 10 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

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