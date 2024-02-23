NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

Güneş patlama dereceleri: X6.3 nedir?

Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır

Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.