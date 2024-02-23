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NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
16:33
NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…
NASA'dan Güneş Patlaması ile ilgili korkutan açıklama geldi. Havacılık ve uzay ajansı Perşembe günü, 22 Şubat 2024 (TSİ 10:34) tarihinde TSİ 17:34'te zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlamasının meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın etkilerinin önümüzdeki günlerde dünyada görülebileceği belirtildi.