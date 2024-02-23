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Haberler Yaşam NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:33

NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

NASA'dan Güneş Patlaması ile ilgili korkutan açıklama geldi. Havacılık ve uzay ajansı Perşembe günü, 22 Şubat 2024 (TSİ 10:34) tarihinde TSİ 17:34'te zirve yapan ve X6.3 olarak derecelendirilen bir güneş patlamasının meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın etkilerinin önümüzdeki günlerde dünyada görülebileceği belirtildi.

NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

NASA'dan korkutan haber geldi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Güneş üzerinde X6.3 olarak derecelendirilen bir patlama meydana geldiğini ve bu patlamadan dolayı uzayda ve Dünya'da iletişim kesintileri yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

Güneş patlama dereceleri: X6.3 nedir?

Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır

Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.

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NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

2017'den beri yaşanan en güçlü patlama

Bu X6.3 patlaması, 2017'den bu yana Güneş'te kaydedilen en büyük patlamadır. Space Weather Live'daki tarihi güneş patlamaları listesinde 27. sırada yer alıyor. Listedeki en büyük olay X40 olarak derecelendirilmiştir.

NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

X6.3 patlamasını Çarşamba günü X1.8 ve Perşembe günü ise X1.7 dereceli bir olay takip etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, X6.3 patlamasının yüksek frekanslı telsiz operatörleri için geçici bozulma veya tamamen sinyal kaybı anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

NASA’dan tüm dünyaya korkutan uyarı: Dev patlama gerçekleşti! Her şey bir anda kesilecek…

En azından patlama sırasında gezegenin güneşli tarafında ve olayın genel halk için önemli bir tehdit oluşturmadığını da ekledi.

Bu patlamalar, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi. Bu X6.3 patlaması bu döngünün en büyüğüdür, ancak muhtemelen bu unvanı uzun süre koruyamayacaktır.

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