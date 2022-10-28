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Haberler Yaşam Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 09:42

Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat AlemdarNecati Şaşmaz sağlık durumu ile sevenlerinin gündemine geldi. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü isim 3 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği gelen bilgiler arasında yer alırken öte yandan "Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu iyi olarak aktarıldı. İşte son detaylar.

Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz sağlık durumu ile merak konusu haline geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıdı. Ameliyata alınan ünlü oyuncu şimdi ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında? İşte Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu...

Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

NECATİ ŞAŞMAZ SAĞLIK DURUMU

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.
ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.
Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.
Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir. Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.
Filmleri ve Dizileri :
2012 - Kurt Kanunu (dizi)
2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)
2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)
2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)
2004 - Ekmek Teknesi (dizi)
2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

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