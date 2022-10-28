Necati Şaşmaz sağlık durumu: Yoğun bakımda! Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sağlık durumu ile sevenlerinin gündemine geldi. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü isim 3 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği gelen bilgiler arasında yer alırken öte yandan "Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu iyi olarak aktarıldı. İşte son detaylar.