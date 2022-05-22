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Haberler Yaşam Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:36

Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

Yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 39. yılı. Bu vesile ile Necip Fazıl'ın ailesi ile görüştük. Onun uzun süren mahkumiyet günlerinde, eşi ve çocuklarının yaşadıklarını birinci ağızdan dinledik. Öyle ki, en yakın dostları borçlarına karşılık seccadesine bile haciz göndermişti

PINAR YILDIZ YÜKSEL
Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

Mayıs ayının 26'sında hayata merhaba demişti yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek. Acı bir tesadüftür ki, 1983 yılının 25 Mayıs günü yaşama veda etti. Ölümünün 39. yılında Kısakürek, tiyatro eserleri ve sergilerle Atatürk Kültür Merkezi'nde anılıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Bir Şiir Bir Hayat/ Zindandan Mehmed'e Mektup sergisi ve Reis Bey oyunu 26 Mayıs'a kadar AKM'de görülebilecek. Biz de bu vesile ile Necip Fazıl Kısakürek'in ailesi ile bir araya geldik. Baba olan tarafını çocuklarından dinledik.

Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

Serginin küratörlüğünü yapan torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ile de dedesinin bilinmeyen yönlerini konuştuk. Yazdığı şiir gibi, çileli günleri çok oldu. Ömrünün bir kısmı zindanlarda geçti. Oğlu Mehmed'in kokusuna doyamadan ona zindandan mektup yazarken buldu kendini. Eşi Neslihan Hanım, en büyük destekçisi olsa da, onun çilesinden en büyük dilim düştü payına...

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Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

7 Ocak 1953'te Üsküdar, Paşakapısı Hapishanesi'nde yazdığı mektupta ailesine şöyle sesleniyordu Necip Fazıl: "Mehmedim, Ömerim, Ayşem, Osmanım! Benim güzel çocuklarım!.. Allahımın bana lûtufları... Ve sen çilekeş kadın, sevgili zevcem!.. Acaba ne yapıyorsunuz şu ânda? Bilsem ki, iyisiniz, hiçbir derdiniz yok, hattâ babanızı, kocanızı da düşünmüyorsunuz; ne bahtiyar olurdum. İyi olurdum, hafiflerdim, kendime gelirdim."

Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

CİNLERİN PADİŞAHI BİR BABA

Diğer yandan çocuklarıyla oynamaya seven bir babaydı. Öğrendiğimize göre, yeni oyunlar türetiyor ve oğullarıyla oynuyordu. Şeyma Kısakürek, amcalarının ona anlattığı anılarından bir bölümü anlatıyor bize: "Dedem, evde olabildiği zamanlarda çocuklarıyla oyun oynamayı çok severmiş.

Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı

Birgün Ömer amcamla Mehmed amcamı çağırmış. O zaman daha çok küçük olan babam Osman'ı bir oyunla korkutmaya karar vermiş. Amcamlara demiş ki; 'Sizler koltuğun arkasına saklanacaksınız.' Birine bir koltuğu, diğerine de diğer koltuğu işaret etmiş.

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