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Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
09:36
Necip Fazıl Kısakürek’in ailesinden yürek burkan hatıralar: Babam her hapse girdiğinde annem kürkünü rehin bırakırdı
Yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 39. yılı. Bu vesile ile Necip Fazıl'ın ailesi ile görüştük. Onun uzun süren mahkumiyet günlerinde, eşi ve çocuklarının yaşadıklarını birinci ağızdan dinledik. Öyle ki, en yakın dostları borçlarına karşılık seccadesine bile haciz göndermişti