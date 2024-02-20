Neden fotoğraflarda gözlerimiz kırmızı çıkar? Altında yatan gerçek sizi çok şaşırtacak...

FOTOĞRAFLARDA NEDEN GÖZLER KIRMIZI GÖZÜKÜR?

Bu etki, ışığın göze çarpmasıyla gözbebeğinin genişlemesine neden olarak başlar. Genişleyen gözbebeği, gözün arkasındaki hücreler olan retina tarafından ışığın algılanmasını sağlar. Retina daha sonra bu ışığı, beynimizde görsel görüntüler oluşturan noktalara ileterek işler.

Ancak, buradaki sorun, ışığın tamamının emilmediği ve bir kısmının kamera merceğine geri yansıtıldığı durumdur. Bu yansıma, gözün arkasındaki zengin kan akışına ait bağ dokusunu aydınlatır ve fotoğraflarda gördüğümüz kırmızı rengi oluşturur. Yani, kırmızı göz etkisi, gözün içindeki ışığın kısmen yansıması ve kamera tarafından yakalanması sonucu ortaya çıkar.