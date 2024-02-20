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Neden fotoğraflarda gözlerimiz kırmızı çıkar? Altında yatan gerçek sizi çok şaşırtacak...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
12:19
Neden fotoğraflarda gözlerimiz kırmızı çıkar? Altında yatan gerçek sizi çok şaşırtacak...
Fotoğraflar, özel ve anlamlı anlarımızı kaydetmenin değerli bir yolu olabilir. Ancak gözlerimizin kırmızı çıkması, bu özel anları bozabilir. Peki zaman zaman istemsiz olarak fotoğraflarda beliren bu kırmızı gözler neden olur ve ne anlama gelir? İşte tüm detayları...