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Nefes kesen kamerada!

Giriş Tarihi: 08.09.2018 13:42 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 13:50
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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Vahşi doğada karşılaşacağınız bu kareler sizi çok şaşırtacak.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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Nefes kesen kamerada!
Nefes kesen av kamerada!

İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

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