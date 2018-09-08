Nefes kesen av kamerada!

Vahşi doğada karşılaşacağınız bu kareler sizi çok şaşırtacak. Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor. Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor. Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor. Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor. Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor. İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.