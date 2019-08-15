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'yı kapladı

'da nem oranının artmasıyla nem bulutları kentin üzerini kapladı. Tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü 'ne akın etti.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 15.08.2019 18:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 18:07
Nem bulutu Antalya'yı kapladı

'da nem oranının yüzde 75'lere ulaşmasıyla hissedilen hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu.

Nem bulutu Antalya'yı kapladı

Nem bulutları nedeniyle Kepez ilçesinde bulunan seyir terasından kent merkezinin görüş mesafesi azaldı.

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Nem bulutu Antalya'yı kapladı

Nemin hava sıcaklığını etkilemesiyle Antalyalılar ve tatilciler sahillere akın etti.

Nem bulutu Antalya'yı kapladı

Dünyaca ünlü 'ne gelen tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı.

Nem bulutu Antalya'yı kapladı

'ne ailesiyle birlikte gelen Tuğçe Pelgur (26), "Nem var biz de serinlemek için denize geldik. Önceki senelere göre çok fazla olmasa da bu sene daha hava daha iyi" dedi.

Nem bulutu Antalya'yı kapladı

Belarus'tan tatile gelen Julia Schmonovska (30), "Sıcak hava için 'yı tercih ettik. Şu anda bizim oralarda hava soğuk. Deniz için, tatil için geldik. Deniz suyu çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum. Sabah denize gelip öğlen eve gidiyoruz. Akşam tekrar denize gelip serinliyoruz" diye konuştu.

Nem bulutu Antalya'yı kapladı
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