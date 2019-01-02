Nemrut Dağı’ndaki devasa heykeller buz tuttu

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, zirveye gerçekleştirdikleri zorlu tırmanış ve zirvedeki heykellerle ilgili olarak, "Zirveye yakın bölgelerde 2 metre önünü kardan ve tipiden göremiyorsun. Zirvede batı terasına çıktık. Heykeller falanda belli olmuyordu. Belli belirsiz heykeller vardı. Yani 3-5 dakika durduktan sonra birkaç fotoğraf aldık. Zirvede 2-3 metre belki 4 metre kalınlığında kar vardı. Ondan sonra inişe geçerken 20 metre falan sonra bir arkadaşımız 'kar oyuğu' dediğimiz oyuğa basıyor ve düşüyor. Ayağı oyuğa giren arkadaşımızın ayağı incindi. Oradan kendi çabalarımızla, imkanlarımızla aşağıya doğru inişe geçtik. Tabi biz her ihtimale karşı UMKE'ye bilgi verdik. Kar ve tipiden dolayı UMKE ekibi bizi daha sonra 12 sefer aramış ama biz duymamışız. Böyle olunca onlarda bizim kaybolduğumuzu sanmışlar. Koltuk altına girerek arkadaşımızı köyün yakınına kadar getirdik. Sağ olsun UMKE ekipleri de gelmişti. Daha sonra arkadaşımızı hastaneye kaldırdık, şimdi durumu iyi evde istirahat ediyor" dedi.