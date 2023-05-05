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Haberler Yaşam Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:07

Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

İstanbul Haliç'te denizin kirliliği ve çevreye yaydığı kötü koku bir kez daha gözler önünde serildi. Haliç sahili boyunca denizin kirliliği ve çevreye yaydığı koku arttı. Çöpler sahil boyunu doldurdu, denizde fareler çoğaldı. Sahilde oluşan koku vatandaşları rahatsız etti. Haliç'te yürüyüş yaparken çevre kirliliğinden rahatsız olduğunu dile getiren Murat Alsan (52) SABAH'a yaptığı açıklamada; "Haliç'te balıkların yerini fareler aldı. Sahilin durumundan memnun değilim. Burada çalışılmıyor" dedi...

HUZEYFE ATICI
Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

Geçtiğimiz yıl da kirliliği ile sık sık gündeme gelen Haliç'te durum değişmedi. Sahil boyunca denizin birçok noktasını atıklar kapladı.

Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

Çöpler deniz kıyılarında birikti. Eskiden balıkların yüzdüğü denizde şimdi fareler yüzüyor.

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Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

Çöple ve atıkla kaplanan denizden gelen kokular vatandaşları rahatsız ediyor. Çalışmaların yetersiz olması yaz aylarına girerken esnafta ve vatandaşta tedirginlik yaratıyor.

Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

Kirlilik her geçen gün artıyor. Sahil boyunca vatandaşları rahatsız eden koku problemi de devam ediyor.

Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

DENİZDE BALIK DEĞİL FARE YÜZÜYOR
Sahil boyunca Balat'tan, Eyüpsultan'a kadar denizin farklı noktalarında biriken çöpler kötü görüntü oluşturuyor.

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