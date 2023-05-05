Haberler Yaşam Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:07

Nereden nereye: Haliç’te balıkların yerini fareler aldı!

İstanbul Haliç'te denizin kirliliği ve çevreye yaydığı kötü koku bir kez daha gözler önünde serildi. Haliç sahili boyunca denizin kirliliği ve çevreye yaydığı koku arttı. Çöpler sahil boyunu doldurdu, denizde fareler çoğaldı. Sahilde oluşan koku vatandaşları rahatsız etti. Haliç'te yürüyüş yaparken çevre kirliliğinden rahatsız olduğunu dile getiren Murat Alsan (52) SABAH'a yaptığı açıklamada; "Haliç'te balıkların yerini fareler aldı. Sahilin durumundan memnun değilim. Burada çalışılmıyor" dedi...