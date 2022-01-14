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Haberler Yaşam Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 14.01.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:03

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Nescafe 4.dönem çekilişi için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü dönem sonuçları açıklanırken gözler dördüncü döneme ait Nescafe çekiliş sonuçları isim listesine çevrildi. Dört ayrı çekilişin gerçekleşeceği kampanya sahibi kurum tarafından bildirilirken çekilişin noter huzurunda Beyoğlu'nda belirlenen adreste olacağı ifade edildi. Peki Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Nescafe çekiliş sonuçları ve kazanan isimler…

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Her sene yoğun talep alan Nescafe çekilişi ve sonuçları yeniden gündeme geldi. Kahve tutkunları paketlerde yer alan şifre ile kampanyaya katılırken sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 4.Dönem olan 20.12.2021-19.01.2022 için katılım devam ederken Nescafe çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajında yer alan katılım şifresini isim, soyisim gibi detaylarla belirlenen telefon numarasına eksiksik gönderen vatandaşlar kampanyaya katılım sağlıyor.

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Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

ÇEKİLİŞE NASIL KATILIRIM?

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde promosyonlu Nescafe 3ü1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte 7574'e eksiksiz bir SMS göndererek, www.nescafe.com.tr(ücretsiz) adresindeki veya Nescafé 3ü1 Arada NE'APP mobil uygulamasındaki formu eksiksiz doldurarak kampanyaya katılım sağlanabiliyor.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nescafe çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş 4 ayrı tarihte gerçekleşecek.

Kazanan isimler belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır. Detayları kurumun resmi sitesi üzerinden takip edebilirsiniz...

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi sorgula
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