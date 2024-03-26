Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

Kamera kayıtlarında Ayça Çimen'in, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği anlar yer aldı. Bu davranışları hareket koordinasyon dersinde yapan öğretmen Ayça Çimen'in ayrıca yemekhanedeki kameralara yansıyan görüntüsünde de çocuklardan birine sert şekilde yemek yedirmeye çalıştığı anlar da vardı.