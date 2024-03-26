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Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
16:45
Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…
1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. 4 yaşındaki oğlunun evde öğretmen rolü yapıp kardeşine şiddet uygulamasından şüphelenen anne, konuyu diğer velilere anlattı. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. SABAH'ın gündeme getirdiği skandalın ardından dayakçı öğretmen Ayça Çimen hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı…