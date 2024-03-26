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Haberler Yaşam Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 16:45

Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. 4 yaşındaki oğlunun evde öğretmen rolü yapıp kardeşine şiddet uygulamasından şüphelenen anne, konuyu diğer velilere anlattı. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. SABAH'ın gündeme getirdiği skandalın ardından dayakçı öğretmen Ayça Çimen hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı…

Ceyhan TORLAK
Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, Türkiye'nin farklı illerinde 30'u aşkın anaokulu açtı. Kendisiyle aynı ismi taşıyan anaokulunda yaşanan şiddet skandalı Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Buna göre Neşe Erberk'in 2011 yılında Aydın'da açtığı kreşte, öğretmen Ayça Çimen'in 4 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı anlaşıldı.

Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

Gerçek, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı. Oğlunun evde oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, hemen pedagog desteği aldı. Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı.

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Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

SKANDAL GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

Kendi çocuklarında da davranışlarında farklılıklar hisseden velilerin talebi üzerine kreşe takılan güvenlik kamerası, Çimen'in uyguladığı şiddeti ortaya çıkardı.

Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

Kamera kayıtlarında Ayça Çimen'in, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği anlar yer aldı. Bu davranışları hareket koordinasyon dersinde yapan öğretmen Ayça Çimen'in ayrıca yemekhanedeki kameralara yansıyan görüntüsünde de çocuklardan birine sert şekilde yemek yedirmeye çalıştığı anlar da vardı.

Neşe Erberk Anaokulu’ndaki dayak skandalında çarpıcı detay: SABAH gündeme getirmişti…

ÖĞRETMENİN İŞİNE SON VERİLDİ

Çocuk bakıcısı Buse G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı.

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