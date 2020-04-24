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Haberler Galeri Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

, imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Nihde ve imsakiye ve de yer alıyor. iftar vakti ve Nevşehir iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncelendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Nevşehir'de ezan kaçta okunuyor, Niğde iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Nevşehir sahur ve iftar saati ile Niğde-Nevşehir imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:32
Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saati ve sahur saatleri de vatandaşlar için merak konusu olmaya başladı. İlk günden itibaren sahurda oruç için niyet eden vatandaşlar oruç tutmaya başladılar. Oruç, imsak saati ve akşam ezanı saati arasında tutulur. Bu nedenle de ve illerimizde yaşayan insanlar, 'Nevşehir'de sahur ve iftar saati kaçta?', 'Niğde'de sahur ve iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri haberimizde yer almaktadır.

NEVŞEHİR VE NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte, Nevşehir ve Niğde illerimizde sahur ve iftar saati...

Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte Namaz vakitleri...

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Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte Namaz vakitleri...

Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BİR AN EVVEL AÇMANIN ÖNEMİ

Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ'nın yanına gittik. Mesruk ona:

- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Âişe:

- Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.

Mesruk da:

- (İbni Mes'ud'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.

Müslim, Sıyâm 49-50. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 13; Nesâî, Sıyâm 23

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