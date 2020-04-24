Niğde, Nevşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Niğde ve Nevşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Nihde ve Nevşehir imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Niğde iftar vakti ve Nevşehir iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncelendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Nevşehir'de ezan kaçta okunuyor, Niğde iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Nevşehir sahur ve iftar saati ile Niğde-Nevşehir imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.