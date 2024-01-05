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Haberler Yaşam Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:35

Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında tutuklandı. Yürütülen soruşturmada savcılık mütalaasını açıkladı. Nihal Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'a ceza yağdı: 459 yıl hapis, 143 milyon TL para cezası

İHA
Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Türkiye, sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlara kilitlendi. Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları mağdur eden fenomen Bahar ve Nihal Candan kardeşler de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Bahar ve Nihal Candan'ın mağdurlarla lüks restoranlarda yapılan görüşmelere güven vermek için katıldığı ve alınan paraların fenomenler üzerinden aklandığı belirlendi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar, mağdurlar ve avukatları geldi.

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Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eren Koç'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve 73 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, Nihal Candan'ın eski sevgilisi sanık Onur Apaydın'ın ise aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan sanıkların 2 müşteki yönünden beraatine karar verilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması hükmedildi.

Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

73 MAĞDUR VAR!

Bir kısım mağdurların avukatı Burak Temizer verilen karara ilişkin, "Gelinen noktada Türkiye'nin farklı illerinden tam 73 mağdurun olduğu, 37 sanığın yargılandığı 17 celse süren dava neticesinde sanıkların yüzyıllarca yılı bulan hapis cezaları ve milyonlarca liralık adli para cezaları ile cezalandırılmalarına karar verildi. Örgüt, icra dairelerinden hacizli veya devletin el koyduğu araçları sözde ucuza temin etmek vaadiyle onlarca kişiyi farklı zamanlarda milyonlarca lira dolandırmış durumda.

Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Örgüt üyeleri yeri geldiğinde kendilerini kamu görevlisi örneğin icra müdürü olarak yeri geldiğinde de banka yetkilisi olarak tanıtmışlar. Aynı zamanda mağdurlardan alınan paralar kimi zaman kurulan paravan şirketlerin hesaplarına yatırtılmış. Tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü olarak suçtan elde edilen milyonlarca liranın aklanması sürecine bir başka deyişle suç gelirlerinin aklanmasına dair de ilerleyen zamanlarda yargılamalar olacak ayrıca hükümler kurulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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