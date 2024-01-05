Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eren Koç'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve 73 kişiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, Nihal Candan'ın eski sevgilisi sanık Onur Apaydın'ın ise aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan sanıkların 2 müşteki yönünden beraatine karar verilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması hükmedildi.