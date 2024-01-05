Haberler
Yaşam
Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:35
Nihal ve Bahar Candan davasında yeni gelişme! Rekor ceza istendi: 459 yıl hapis 143 milyon TL para cezası!
Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında tutuklandı. Yürütülen soruşturmada savcılık mütalaasını açıkladı. Nihal Candan'ın sevgilisi Onur Apaydın'a ceza yağdı: 459 yıl hapis, 143 milyon TL para cezası