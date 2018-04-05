Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı bazı kentlerin merkezlerini beyaza büründürdü. Ardahan'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırıp gece saatlerinde tipiye dönüşen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kars kent merkezi de beyaza bürünen ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Kars-Digor karayolu ulaşıma kapatıldı. Söz konusu karayolu, bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gece yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Araçların ve bitkilerin karla kaplandığı kentte vatandaşlar, nisan ayında yaşanan yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Sıcaklık sıfırın altında 18 dereceye kadar inerken, kar kalınlığı da 10 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirmek isterken, çocukların da kardan adam yaptıkları görüldü.