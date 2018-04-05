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Nisan ayında eksi 18 derece

Giriş Tarihi: 05.04.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 12:09
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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

'da etkili olan kar yağışı bazı kentlerin merkezlerini beyaza büründürdü.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Ardahan'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırıp gece saatlerinde tipiye dönüşen kar, hayatı olumsuz etkiledi.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Kars kent merkezi de beyaza bürünen ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Kars-Digor karayolu ulaşıma kapatıldı.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Söz konusu karayolu, bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gece yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Araçların ve bitkilerin karla kaplandığı kentte vatandaşlar, nisan ayında yaşanan yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Sıcaklık sıfırın altında 18 dereceye kadar inerken, kar kalınlığı da 10 santimetreye ulaştı.

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Nisan ayında eksi 18 derece
Nisan ayında Doğu Anadolu eksi 18 derece

Bazı vatandaşlar selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirmek isterken, çocukların da kardan adam yaptıkları görüldü.

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