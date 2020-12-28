Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

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Nostradamuskoronavirüs (Covid-19) salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını, kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Toplam vaka sayısı 81 milyonu geçerken, 1.7 milyon insan hayatını kaybetti. Covid-19'a karşı etkili aşılar bulundu ve aşılanma da başladı. Yeni tip koronavirüs pandemisi hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Son dönemde çeşitli internet toplulukları ve sosyal medyada, ünlü kahin Nostradamus'un koronavirüs pandemisini yüzyıllar önce bildiğine dair bir tartışma yaşanıyor. Bazı kişiler Nostradamus'un kehanetler kitabında yer aldığını belirttiği bir dörtlüğün, coronavirüsü işaret ettiğini düşünüyor. Kendi ölümünü bile gördüğü söylenen Nostradamus, Covid-19 salgınını yüzyıllar önce bildi mi? İşte Nostradamus2un kan donduran kehanetleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
10:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
11:28
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