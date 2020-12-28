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(Covid-19) salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) salgını, kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Toplam vaka sayısı 81 milyonu geçerken, 1.7 milyon insan hayatını kaybetti. Covid-19'a karşı etkili aşılar bulundu ve aşılanma da başladı. Yeni tip koronavirüs pandemisi hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Son dönemde çeşitli internet toplulukları ve sosyal medyada, ünlü kahin 'un koronavirüs pandemisini yüzyıllar önce bildiğine dair bir tartışma yaşanıyor. Bazı kişiler Nostradamus'un kehanetler kitabında yer aldığını belirttiği bir dörtlüğün, coronavirüsü işaret ettiğini düşünüyor. Kendi ölümünü bile gördüğü söylenen Nostradamus, Covid-19 salgınını yüzyıllar önce bildi mi? İşte Nostradamus2un kan donduran kehanetleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:28
Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla , 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.

Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

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Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

Tüm dünyayı kıskacı arasına alan salgınıyla birlikte 'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.

Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

'un pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde:

"İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."

Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

Bu kehanette:

-İkizler yılı / 2020
-Gece yaratıkları / Yarasa
-Veba /
-7 tepeli diyar / İtalya
-İnsanların alacakaranlığı - Yaşlı insanlar
-Toza dönüştürmek - Ölüm

Şeklinde yorumlandı. Bu kehanet ve yapılan yorumlar kısa süre içinde sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ancak işin gerçeği ise bambaşka.

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