Nostradamus koronavirüs Covid-19 salgınını bildi mi? Nostradamus kendi ölümünü gördü, kehanetleri kan dondurdu!

Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.