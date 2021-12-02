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Haberler Yaşam Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:16

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Bugünün resmi gazetesi üzerinden yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında Lütfi Elvan'ın görevden af talebinin kabul edildiği bildirilirken yeni atama kararı da duyurulmuş oldu. Bu noktada binlerce kişi "Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları yanıt aramaya başladı. Siyaset Bilimi Uzmanı olan isim 20211-2018 yılları arasında milletvekilliği görevini üstlenmişti. Peki, Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte yaşı, memleketi, hayatı, kariyeri ve biyografisi...

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

Yeni ekonomi bakanı Nureddin Nebati hayatı ve kariyerine dair detaylarla merak ediliyor. Resmi gazetede yer alan bilgiler doğrultusunda Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yerine Nebati'nin geldiği bildirildi. Bu kapsamda "Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündeme taşındı. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. Peki, Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatına dair detaylar...

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

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Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

DR. NUREDDİN NEBATİ KARİYERİ VE HAYATI

Aynı zamanda iş insanı olan Nebati tekstil işiyle de uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri!

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

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