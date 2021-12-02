Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Bugünün resmi gazetesi üzerinden yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında Lütfi Elvan'ın görevden af talebinin kabul edildiği bildirilirken yeni atama kararı da duyurulmuş oldu. Bu noktada binlerce kişi "Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları yanıt aramaya başladı. Siyaset Bilimi Uzmanı olan isim 20211-2018 yılları arasında milletvekilliği görevini üstlenmişti. Peki, Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte yaşı, memleketi, hayatı, kariyeri ve biyografisi...