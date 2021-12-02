Bugünün resmi gazetesi üzerinden duyurulan son dakika haberine göre; Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edilirken yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati atandı. TBMM'de 2011-2018 yılları arasında milletvekilliği görevini üstlenen Türk iş insanı ve siyasetçi kimlikleriyle tanınan yeni bakan, milyonlarca vatandaşın gündemine biyografisi ile gelirken "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeni ekonomi bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatına dair detaylar...