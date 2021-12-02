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Haberler Yaşam Yeni Ekonomi (Hazine ve Maliye) Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:33

Yeni Ekonomi (Hazine ve Maliye) Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

Bugünün resmi gazetesi üzerinden duyurulan son dakika haberine göre; Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edilirken yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati atandı. TBMM'de 2011-2018 yılları arasında milletvekilliği görevini üstlenen Türk iş insanı ve siyasetçi kimlikleriyle tanınan yeni bakan, milyonlarca vatandaşın gündemine biyografisi ile gelirken "Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeni ekonomi bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatına dair detaylar...

Nureddin Nebati kimdir? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

Yeni ekonomi bakanı Nureddin Nebati yaşı, hayatı, kariyeri, biyografisi gibi detaylarla bugün sabah saatlerinden itibaren milyonların gündemine geliyor. Bugünün resmi gazetesinde yer alan bilgiye göre; Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edilirken Hazine ve Maliye Bakanı görevine yeni bir isim atandı. Hal böyleyken yeni bakan "Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Yeni bakan sosyal medya hesabı üzerinden karar sonrası açıklamada bulundu. Peki, Yeni ekonomi bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler...

Nureddin Nebati kimdir? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

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Nureddin Nebati kimdir? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Nureddin Nebati kimdir? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

DR. NUREDDİN NEBATİ KARİYERİ VE HAYATI

Aynı zamanda iş insanı olan Nebati tekstil işiyle de uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Nureddin Nebati kimdir? Yeni Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

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