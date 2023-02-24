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Haberler Yaşam O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:37

O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu belirlendi.

Ali ALTUNTAŞ
O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6 şiddetinde iki deprem kentte felaketin yaşanmasına neden odu. Binlerce evi yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının son bulmasıyla enkaz kaldırma işlemine geçildi.

O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

OPERATÖR ALTIN DOLU ÇANTA BULDU

Depremde yıkılan 12 Şubat İlçesi Binevler Mahallesindeki Pentapark Apartmanındaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Enkazda ekskavatör ile çalışan operatör, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti.

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O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Altın kemer dolu çantanın bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çantayı bulanların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.

O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

ALTINLAR KUYUMCUNUN ÇIKTI

Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öğrenildi.

O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş

Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.

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