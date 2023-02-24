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O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
08:37
O çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke oldu: Dev servet o ünlü isme aitmiş
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu belirlendi.