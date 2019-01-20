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O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Giriş Tarihi: 20.01.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 19:03
O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Her insanın avuç içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor.

O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Parmak şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

Kişiliğiniz hakkında parmaklarınız ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz!

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O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

A tipi parmağa sahipseniz...

Tam bir kapalı kutusunuz! Duygularınızı saklarsınız, asla dışarı yansıtmazsınız. İçeride oldukça duygusal olsanız da, dışarıdan gayet soğuk görünürsünüz. Güçlü ve sağlam bir duruş, sizin imajınızın temelini oluşturur.

O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Yalanlardan ve dalavereden nefret edersiniz. Doğrular ve dürüstlük sizin için tek yoldur.Komik olmayan şeylere bile, sırf karşınızdakini mutlu etmek için gülecek kadar naziksiniz.

O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Sizle tanışan insanlar genelde dışarıdan çok soğuk ve mesafeli göründüğünüzü, tanıyınca hiç de öyle olmadığınızı anladıklarını söylerler.

O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

B tipi parmağa sahipseniz...

B tipi parmak şekline sahipseniz biraz kuralsız ve oyuncusunuz. Yeni insanlarla tanıştığınızda çekingen bir yapıya sahipsiniz ve ilk yaklaşımı hep karşı taraftan bekliyorsunuz.

O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Tam bir hayalperestsiniz, hayal gücünüz çok çalışıyor. İncinmişken bile her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda hedefe kitleniyorsunuz. Bir kez kadar aldınız mı, o işi yapıp bitirirsiniz.

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