O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Her insanın avuç içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor. Parmak şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Kişiliğiniz hakkında parmaklarınız ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz! A tipi parmağa sahipseniz... Tam bir kapalı kutusunuz! Duygularınızı saklarsınız, asla dışarı yansıtmazsınız. İçeride oldukça duygusal olsanız da, dışarıdan gayet soğuk görünürsünüz. Güçlü ve sağlam bir duruş, sizin imajınızın temelini oluşturur. Yalanlardan ve dalavereden nefret edersiniz. Doğrular ve dürüstlük sizin için tek yoldur.Komik olmayan şeylere bile, sırf karşınızdakini mutlu etmek için gülecek kadar naziksiniz. Sizle tanışan insanlar genelde dışarıdan çok soğuk ve mesafeli göründüğünüzü, tanıyınca hiç de öyle olmadığınızı anladıklarını söylerler. B tipi parmağa sahipseniz... B tipi parmak şekline sahipseniz biraz kuralsız ve oyuncusunuz. Yeni insanlarla tanıştığınızda çekingen bir yapıya sahipsiniz ve ilk yaklaşımı hep karşı taraftan bekliyorsunuz. Tam bir hayalperestsiniz, hayal gücünüz çok çalışıyor. İncinmişken bile her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda hedefe kitleniyorsunuz. Bir kez kadar aldınız mı, o işi yapıp bitirirsiniz.