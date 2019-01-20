O çizgilerin anlamı... Kişiliğiniz avuç içinizde!

Tam bir hayalperestsiniz, hayal gücünüz çok çalışıyor. İncinmişken bile her şey yolundaymış gibi davranabiliyorsunuz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda hedefe kitleniyorsunuz. Bir kez kadar aldınız mı, o işi yapıp bitirirsiniz.