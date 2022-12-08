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‘O erkeğin fotoğrafını neden beğendin’ deyip beyzbol sopasıyla sevgilisini dövmüştü: 10 ay hapis cezası aldı
Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:45
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
16:46
‘O erkeğin fotoğrafını neden beğendin’ deyip beyzbol sopasıyla sevgilisini dövmüştü: 10 ay hapis cezası aldı
İzmir'de 26 yaşındaki barista kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopası ile döven, hakarette bulunan erkek arkadaşı Berk Öcalan (28) bu kez şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmemesine hükmetti.