‘O erkeğin fotoğrafını neden beğendin’ deyip beyzbol sopasıyla sevgilisini dövmüştü: 10 ay hapis cezası aldı

DDİANAMEDE 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Dava süreci devam ederken, Zeynep Çetinkaya, bu kez 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya 'Gelmezsen ailene, mahallene, her yere. Yapmazsam adam değilim' diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Savcı, Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın görüntü veya sesleri kayda alarak 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarını işlediğini belirtti. İddianamede Berk Öcalan'ın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.