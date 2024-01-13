O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

Bildiğim kadarıyla nesli tükenmekte olan bir hayvan. Umarım doğal ortamına geri döner biz de bu hayvanları doğal ortamında görebiliriz" diye konuştu. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu söylenen vaşak, yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.