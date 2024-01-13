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Haberler Yaşam O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:56

O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

Bolu'da vaşak alarmı yaşandı! Bir haftadır görülen ve kedileri kovalayan vahşi hayvanın yakalanması için çalışmalara başladı. Gece gündüz nöbet tutan mahalleli, 6 kapan kurulduğunu söyleyerek dert yandı: Balkona hava almaya çıktığımda

DHA
O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

Nesli tehlike altındaki hayvanlardan olan bir vaşak, son günlerde Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde görüldü. Bir haftadır sokak aralarında gezen vaşak, mahalleliyi tedirgin etti.

O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

6 KAPAN KURULDU AMA...

Bölge halkı, evlerinin önünde gezen vaşağı cep telefonlarıyla görüntüledi. Mahallede yaşayanlar, vaşağın kediyi öldürmeye çalıştığını fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, vaşağa zarar vermeden yakalayabilmek için mahallenin belirli noktalarına 6 kapan kurdu. Mahalleli de sokak aralarında vaşağı aradı.

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O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

"EVİMİN ÖNÜNE KADAR GELDİ!"
Vaşağı gören mahalleli İsmail Balı, "Vaşak evimin önüne kadar geldi. Akşam balkona hava almaya çıktığımda, bir kediyi kovaladı. Evin önüne kadar geldi. O sırada telefon yanımdaydı. Telefonla görüntülerini çekmeye çalıştım. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı yakalamak için bölgeye kapan bıraktı. 6-7 noktaya kapan bırakmışlar.

O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

Mahallelilerden de şöyle bir istekleri var. Kesinlikle beslenmemesi noktasında. Şu anda ekipler veteriner eşliğinde her gün geliyor. Burada bulmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda inşallah bulunur.

O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…

Bildiğim kadarıyla nesli tükenmekte olan bir hayvan. Umarım doğal ortamına geri döner biz de bu hayvanları doğal ortamında görebiliriz" diye konuştu. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu söylenen vaşak, yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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