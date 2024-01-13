Haberler
Yaşam
O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:56
O ilimizde vaşak alarmı! Yakalanması için kapan bile kuruldu: Balkona hava almaya çıktığımda…
Bolu'da vaşak alarmı yaşandı! Bir haftadır görülen ve kedileri kovalayan vahşi hayvanın yakalanması için çalışmalara başladı. Gece gündüz nöbet tutan mahalleli, 6 kapan kurulduğunu söyleyerek dert yandı: Balkona hava almaya çıktığımda