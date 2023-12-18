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O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
15:00
O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!
Olay Mersin'de yaşandı. Ağzındaki olta çengeli ile kıyıya vuran ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mako türü köpek balığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, "Bu, genç bir birey. 32 yıl yaşayıp, her seferinde 8 ile 16 arasında yavru doğurabiliyorlar. Gelecek için çok önemli bir bireydi. Bu türler balıkçılık ile yakalanıyor. Her olta alanın, denize çıkmaması ve balıkçıların daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı...