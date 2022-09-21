Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer yer alıyor. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya, hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir karakterine hayat veriyor. İzleyiciler, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, hayatı ve rol aldığı diziler…