O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan O Kız dizisi, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dram türündeki dizinin başrolünde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya yer alıyor. Petekkaya, dizide küçük bir çocuk gibi davranan Kadir rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada izleyiciler, ''O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Erkan Petekkaya hakkında tüm merak edilenler...