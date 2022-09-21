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Haberler Yaşam O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 16:48

O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer yer alıyor. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya, hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir karakterine hayat veriyor. İzleyiciler, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, hayatı ve rol aldığı diziler…

O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan O Kız dizisi, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dram türündeki dizinin başrolünde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya yer alıyor. Petekkaya, dizide küçük bir çocuk gibi davranan Kadir rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada izleyiciler, ''O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Erkan Petekkaya hakkında tüm merak edilenler...

O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

O KIZ DİZİSİ KADİR KARAKTERİ HAKKINDA

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş.

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O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onlarınki… İçinde bir babanın olmadığı.

O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim alan Erkan Petekkaya, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmıştır.

1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan Petekkaya, 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etmiştir.

1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçen Petekkaya; Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer almıştır.

O Kız dizisi Kadir kimdir, hastalığı nedir? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alan Petekkaya, 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda boy göstermiş ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir.

ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandıran başarılı oyuncu, 2007 yılında Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmıştır.

2008'de Star TV'de yayınlanan Son Bahar isimli televiyon dizisinde holdingde yönetici olan Galip karakterini canlandıran Petekkaya, 2010 yılında Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.

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