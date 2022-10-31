O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Altyapısı tamamlandıktan sonra seri üretime hazırlanan yerli otomobil TOGG'a yönelik tavırlar bundan 60 yıl önce ilk prototipleri üretilen Devrim otomobillerine yönelik saldırıları hatırlattı. Öyle ki o gün bazı medya organlarındaki yazarların Devrim'e yönelttiği ithamlar ile bugün TOGG'a yönelik objektif olmaktan uzak, veriye dayanmayan, alaycı eleştiriler neredeyse birbirinin aynısı. Bu da o dönem yaptıkları insafsız eleştirilerle Devrim'in yarı yolda kalmasına yol açan zihniyetin bugün hala aktif olduğunu gösteriyor…