O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Çetin Altan: "Rivayetlere göre biz de Türkiye'de otomobil yapabilirmişiz. Zaten otomobil yapmak öyle zor bir iş değil. Alt tarafı dört tekerlek ve dört zamanlı motor prensibine dayanıyor. Bir de belki dış lastiklerini yapamayız. Biz vaktiyle uçak da yapmaya kalkmıştık. Bu bakımdan otomobil hayli hayli yaparız.