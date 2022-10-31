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Haberler Yaşam O zihniyet hortladı! 'Devrim’i durdurdular, TOGG'a ezilecekler!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 15:40

O zihniyet hortladı! 'Devrim’i durdurdular, TOGG'a ezilecekler!

Altyapısı tamamlandıktan sonra seri üretime hazırlanan yerli otomobil TOGG'a yönelik tavırlar bundan 60 yıl önce ilk prototipleri üretilen Devrim otomobillerine yönelik saldırıları hatırlattı. Öyle ki o gün bazı medya organlarındaki yazarların Devrim'e yönelttiği ithamlar ile bugün TOGG'a yönelik objektif olmaktan uzak, veriye dayanmayan, alaycı eleştiriler neredeyse birbirinin aynısı. Bu da o dönem yaptıkları insafsız eleştirilerle Devrim'in yarı yolda kalmasına yol açan zihniyetin bugün hala aktif olduğunu gösteriyor…

Halil İbrahim Ülkü
O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Yerli otomobil TOGG, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz." sözleriyle Gemlik'teki bandından indi.

Seri üretime hazırlanan yerli otomobil TOGG'a yönelik tavırlar, akıllara bundan 60 yıl önce ilk prototipleri üretilen Devrim otomobillerine yönelik acımasız eleştirileri getirdi. O dönem bazı medya organlarındaki yazarların Devrim'e yönelttiği ithamlar ile bugün TOGG'a yönelik alaycı eleştiriler neredeyse birebir aynı…

O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

"OTOMOBİL OLMAZSA SOBA BORUSU OLUR"

60 yıl önceki yerli otomobil girişimini alaya alan, insafsızca eleştiren, yapıcı olmaktan öte ağır önyargılar içeren yazılardan bazıları:

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O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Çetin Altan: "Rivayetlere göre biz de Türkiye'de otomobil yapabilirmişiz. Zaten otomobil yapmak öyle zor bir iş değil. Alt tarafı dört tekerlek ve dört zamanlı motor prensibine dayanıyor. Bir de belki dış lastiklerini yapamayız. Biz vaktiyle uçak da yapmaya kalkmıştık. Bu bakımdan otomobil hayli hayli yaparız.

O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Gerçekten otomobil yapmalıyız. Gazozda henüz İtalya ayarında değiliz ama musluk ve toplu iğine imalatında epey başarı gösterdik. El arabasıyla at arabasını da kusursuz yapıyoruz. Otomobil bunun bir adım ötesi. Fabrika kurarsın, otomobil yapmasan bile lehim, oluk, soba borusu gibi şeylerde büyük faydası dokunur."

O zihniyet hortladı! ’Devrim’i durdurdular, TOGG’a ezilecekler!

Burhan Felek (Cumhuriyet, 1961): Hadi canım şaka mı ediyorsunuz. Daha Türkiye'de otomatik vites tamiri eden atölye yok. (…) Heveskârlığı, hüner satarlığı bir kenara bırakalım da ziraata ve gıda endüstrisine, harcıalem ve ucuz hizmet aletleri gibi geçer akçe mamuller yapmaya bakalım.

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