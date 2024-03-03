Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Obez kedi Şiraz'ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: "Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz"
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:05

Obez kedi Şiraz'ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: "Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz"

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi "Şiraz", pilates yaparak, havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Beyza Dikkatli'nin, 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti.

AA
Obez kedi Şiraz’ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz

Dikkatli'nin, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı. Şiraz, 2 aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor.

Obez kedi Şiraz’ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz

Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek kısa sürede 2 kilo vermeyi başardı. Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için terapi programına aralıksız devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Obez kedi Şiraz’ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz

"KİMİLERİ REDDEDİYOR, KORKUYOR AMA ZAMANLA KEYİF ALIYORLAR"

Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı. Rehabilitasyon merkezinde pilates, koşu bandı, havuz ve egzersizlerin yapıldığını belirten Denli, kedi ve köpek için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Obez kedi Şiraz’ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz

Denli, "İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar." diye konuştu.

Obez kedi Şiraz’ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz

Egzersize alınan kedi ve köpeklerin hızlı kilo kaybetmelerini tavsiye etmediklerini belirten Denli, hızlı kilo kaybı sonucu bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

SON DAKİKA