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Obez kedi Şiraz'ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: "Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz"
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:05
Obez kedi Şiraz'ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: "Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz"
Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi "Şiraz", pilates yaparak, havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Beyza Dikkatli'nin, 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti.