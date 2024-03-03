Obez kedi Şiraz'ın zayıflama mücadelesi! Pilates yapıyor, yüzüyor: "Mama yemeyi çok seviyor, bu yüzden mutsuz"

Denli, "İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar." diye konuştu.