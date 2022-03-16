96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 27 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen sınavın ardından katılımcılar ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bilindiği üzere; adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor. Peki; ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96.dönem ÖGG sonuçları için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasında!