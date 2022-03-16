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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!
Giriş Tarihi: 16.03.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:46

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 27 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen sınavın ardından katılımcılar ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bilindiği üzere; adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor. Peki; ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96.dönem ÖGG sonuçları için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasında!

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Peki; ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96.dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar!

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

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ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınava katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı EGM: 96. dönem ÖGG sınav sonuçları 2022 için gözler EGM’den gelecek açıklamada!

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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